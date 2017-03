Lega Pro, girone A: ultima spiaggia per la Robur Siena?

Robur Siena attende l'esame Alessandria per riscattare il pesante 3-0 rimediato contro il Piacenza. Una sfida delicatissima quella contro i grigi: la squadra di Scazzola, infatti, è scivolata a -6 dalla zona playoff e, per raggiungere gli spareggi, da qui alla fine dovrà ridurre al minimo i margini di errore. All'andata i ragazzi di Braglia si imposero con un roboante 5-2, ma la situazione rispetto ad ottobre è mutata parecchio: oltre ad essere cambiata la gestione tecnica della Robur (in panchina c'era Colella), i piemontesi da mesi soffrono di uno sgradevole mal di trasferta che ne ha manifestato la vulnerabilità lontano dal Moccagatta (tre pareggi e quattro sconfitte negli ultimi sette match).

In conferenza stampa l'ex Alessandria Leonardo Terigi ha parlato del delicato momento dei toscani: "Siamo parecchio arrabbiati: è da inizio anno che non riusciamo a dare continuità ai risultati e alle prestazioni: ci siamo fatti un'esame di coscienza". Sulla sfida di sabato contro i grigi: "Conosco bene l'ambiente: è da anni che provano a salire in Serie B, quest'anno sembra la volta giusta".