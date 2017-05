Lega Pro girone A, Tuttocuoio-Renate 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Tuttocuoio-Renate 2-2 giocata oggi, sabato 6 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mannucci.



Tuttocuoio ai playout, Renate ai playoff: il 2-2 del Mannucci non permette ai neroverdi di agguantare la salvezza diretta, mentre è sufficiente ai nerazzurri per agganciare il decimo posto in classifica. Primi 20' di fuoco: al 7' Ferrari trasforma in rete il tiro da posizione defilata di Masia portando in vantaggio i padroni di casa. Pochi minuti più tardi le pantere pareggiano con Scaccabarozzi (sinistro chirugico) per poi ritornare sotto a causa della rete di Pinzauti (mancino al volo in area). All'82', però, gli ospiti ristabiliscono nuovamente la parità con Pavan che trasforma il servizio di Anghileri. Esordio in chiaroscuro per De Petrillo, che condurrà il Tuttocuoio ai playout.