Lega Pro, girone A: Tuttocuoio, le prime parole di De Petrillo

Tuttocuoio: dopo le dimissioni rassegnate da Luca Fiasconi, la società neroverde ha puntato forte su Alessio De Petrilllo, a cui spetterà l'arduo compito di salvare i toscani, con o senza playout. Ai microfoni del sito ufficiale, De Petrillo ha rilasciato le sue prime parole da allenatore del Tuttocuoio: "Non mi aspettavo questa chiamata, mi fa piacere: ho trovato una società seria, una famiglia dover poter lavorare bene e in tranquillità, anche se la situazione è delicata rimane sempre una bella opportunità".



L'ex tecnico del Prato si è poi spostato sulla condizione psicologica della squadra: "Dopo le prime due sedute di allenamento ho trovato un gruppo molto disponibile a cercare di capire quello che uno vuole, mi lasciano ben sperare su quello che sarà il lavoro da effettuare. La disponibilità è stata totale".

Un'ultima battuta, infine, sulla lotta salvezza: "È una situazione delicata, ci dobbiamo concentrare sull'obiettivo. Di facile nel calcio c'è poco, bisogna mettersi in gioco se vuoi ottenere anche delle soddisfazioni, se stiamo a calcolare la situazione ideale non la troveremo mai. La mia concentrazione è massima in funzione dell'obiettivo finale che mi ha chiesto la società oltre al mio rapporto con il gruppo e il lavoro sul campo".