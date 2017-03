Lega Pro, girone A: Tuttocuoio, Fiasconi traccia la strada per la salvezza

L'arrembante Tuttocuoio di Fiasconi punta dritto alla salvezza. La manita rifilata nello scorso turno all'Olbia, ha rilanciato prepotentemente i neroverdi che ora insieme agli stessi sardi e alla Carrarese si ritrovano a quota 32 punti in classifica. Il campionato è agli sgoccioli e a sette giornate dal termine la lotta per evitare i playout è serratissima: di questo ed altro ha parlato in esclusiva per Datasport il tecnico dei leprotti Luca Fiasconi.



- Siete reduci da una strepitosa prestazione contro l'Olbia, quanto ne avete giovato in termini di autostima?

"Qualcosa ha giovato, il 5-0 è eccessivamente largo perché all'interno della partita ci è anche andato bene qualche episodio. Rimane comunque una vittoria che dà morale, venivamo da un mese complicato, in cui incontrare Alessandria, Piacenza e Cremonese non ci ha aiutato. Dal punto di vista morale trovare questi tre punti è stato importante, anche se la classifica è ancora molto corta ed incerta. Avremo due partite fondamentali contro Pistoiese e Robur Siena, dovremo mettercela tutta per portare a casa qualche punto".



- La prossima settimana sarà uno spartiacque decisivo per la salvezza?

"Esatto, sarà decisiva per tutti. Da qui a Pasqua ci saranno quattro partite, chi approfitta di questo periodo può fare un passo notevole verso il proprio obiettivo".



- Il calendario da qui alla fine non vi sorriderà: affronterete tra le altre Como, Livorno e Renate. Un durissimo tour de force.

"Sì, comunque le partite di fine anno sono difficili per tutti perché i punti valgono doppio e l'aspetto emotivo conta tanto. Anche la componente fisica è altrettanto importante. Dunque tutti match, anche quelli apparentemente più facili, diventano insidiosi".



- Siete la rosa più giovane del torneo: per un club in lotta per la salvezza può essere un limite?

"Può essere un limite ma anche un vantaggio. Farsi condizionare a livello mentale in questo momento della stagione potrebbe essere un problema, poiché bisogna giocare da qui in avanti partite ordinate ed equiibrate. Una squadra giovane, però, può avere più fame e condizione atletica. Bisogna limare in settimana i nostri difetti e al contempo esaltare le nostre doti, in primis intensità e voglia".