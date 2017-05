Lega Pro, girone A: tutti a sostegno della Racing Roma

la Racing Roma sabato affronta la partita più delicata della propria, seppur breve, storia. I gialloverdi per evitare la retrocessione diretta in Serie D e qualificarsi per i playout dovranno schiantare il treno Cremonese, a sua volta diretto verso in Serie B. Il più classico dei testa-coda apparentemente senza storie ma in realtà più aperto che mai: entrambe le squadre in 90' si giocano tutto e, come in qualsiasi partita secca, i valori in campo possono subire delle alterazioni.



Molte leggende della Roma calcistica, attraverso la pagina Facebook della società gialloverde, si sono prodigate per mandare un messaggio di in bocca al lupo alla Racing Roma: tra gli altri spiccano Riccardo Viola, Sebino Nela, Gigi Di Biagio, Giovanni Bertini, Aldair, Zbigniew Boniek e Vincenzo D'Amico. Se Bruno Conti rievoca quel famoso Roma-Lecce 2-3 del lontano 20 aprile 1986, che vide i capitolini farsi sfuggire clamorosamente lo scudetto contro una squadra già retrocessa, Ciccio Graziani si veste nei panni del tifoso: "È una partita difficile ma non si parte battuti: in una partita singola può succedere di tutto. Penso che con l'unione, con l'orgoglio e con la voglia di combattere, si possono fare miracoli. Sono con voi, con il cuore e con il pensiero: metteteci l'anima".