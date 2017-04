Lega Pro girone A, Robur Siena-Viterbese 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Robur Siena-Viterbese 3-2 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.



Che rimonta per il Siena: vittoria per 3-2 dei toscani (che volano a quota 42) impegnati contro la Viterbese. Meglio in avvio i bianconeri, che vanno in vantaggio al 9' con Ciurria; i laziali perà al 34' con Jefferson trovano la conclusione del pareggio. Nella ripresa la doccia fredda per i sensi: a pochi secondi dal fischio dell'arbitro Neglia con un'azione rocambolesca porta in vantaggio i suoi. Il Siena non perde però il coraggio e trova prima il pari con Jawo al 73' e poi all'81' il definitivo 3-2 con Marotta, alla sua quattordicesima rete stagionale.



ROBUR SIENA-VITERBESE 3-2

MARCATORI: 9' Ciurria (S), 34' Jefferson (V), 46' Neglia (V), 73' Jallow (S), 81' Marotta (S).

SIENA: Moschin, Rondanini (65' Stankevicius), Panariello, D'Ambrosio, Iapichino, Saric (71' Steffè), Guerri, Vassallo, Ciurria, Marotta, Bunino (60' Jawo). A disp.: Ivanov, Di Stasio, Bordi, Romagnoli, Ghinassi, Grillo, Secondo. All.: Scazzola.

VITERBESE: Pini, Celiento, Miceli, Pacciardi, Pandolfi, Doninelli, Cardore (59' Cenciarelli), Varutti, Faclone (67' Cruciani), Neglia, Jefferson (77' Jallow), A disp.: Micheli, Paolelli, Dierna, Tortolano, Battista. All.: Puccica.

ARBITRO: Di Gioia di Nola.



ammoniti Celiento, Miceli (V), Marotta (S).