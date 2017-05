Lega Pro, girone A: Robur Siena in silenzio stampa

Robur Siena rende noto che da oggi fino a nuova decisione, osserverà il silenzio stampa e che pertanto saranno sospese le attività di comunicazione esterna relative alle interviste di tutti i propri tesserati e dirigenti. Tale provvedimento è stato deciso dopo la grande amarezza provocata dalla sconfitta di Olbia, che va a sommarsi ad altre delusioni accumulate durante la stagione. Durante il silenzio stampa, le comunicazioni, se necessarie, saranno effettuate esclusivamente tramite i Comunicati Ufficiali". Questa la nota divulgata sul sito della società bianconera.

"La societàrende noto che da oggi fino a nuova decisione,e che pertanto saranno sospese le attività di comunicazione esterna relative alle interviste di tutti i propri tesserati e dirigenti., che va a sommarsi ad altre delusioni accumulate durante la stagione. Durante il silenzio stampa, le comunicazioni, se necessarie, saranno effettuate esclusivamente tramite i Comunicati Ufficiali". Questa la nota divulgata sul sito della società bianconera.

La Robur Siena, ad una sola giornata dal termine della regular season, non è ancora salva: il ko rimediato sabato al Nespoli, infatti, non ha permesso ai bianconeri di ottenere quel punto necessario per raggiungere la certezza aritmetica. Difficilmente, però, la permanenza diretta in Lega Pro sfuggirà dalle mani della squadra di Scazzola: sarà sufficiente, infatti, non perdere in casa contro il Pro Piacenza per mantenere la posizione su Olbia e Prato. Nel caso in cui quest'ultime vincessero e il Siena al contempo perdesse, il Prato si salverebbe in virtù della classifica avulsa, mentre tra bianconeri e galluresi verrebbe presa in considerazione la differenza reti generale, che vede i primi a -7 e la formazione sarda a -17. L'Olbia dunque, per centrare il quindicesimo posto, dovrebbe riuscire nell'impresa di colmare questa abissale distanza in una sola partita.