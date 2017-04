Lega Pro girone A, Robur Siena-Renate 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Robur Siena-Renate 0-1 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.



Renate corsaro al Franchi: la squadra di Foschi batte a domicilio la Robur Siena (1-0 il finale) e torna al successo dopo tre partite. La partita racconta poco: le emozioni scarseggiano e la noia regna sovrana. La rete decisiva è siglata allo scadere del primo tempo da Scaccabarozzi che con un perfetto diagonale trafigge Moschin. Nel secondo tempo la squadra di Scazzola non riesce a pungere e chiude in dieci per l'espulsione di D'Ambrosio (brutto fallo su Scaccabarozzi). Per la Robur è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite: i playoff sono ormai utopia.



ROBUR SIENA-RENATE 0-1



MARCATORE: 45’ Scaccabarozzi.

ROBUR SIENA: Moschin, Rondanini, Guerri, Steffè (80’ Stankevicius), Bunino, D'Ambrosio, Iapichino, Saric (46’ Grillo), Vassallo (46’ Jawo), Ciurria, Terigi. A disp. Di Stasio, Panariello, Romagnoli, Ghinassi, Bordi, Freddi, Ivanov, Secondo. All. Scazzola.

RENATE: Cincilla, Pavan, Anghileri, Florian, Malgrati, Di Gennaro, Vannucci, Dragoni (59’ Lavagnoli), Napoli (28’ Santi, 75’ Bizzotto), Palma, Scaccabarozzi. A disp. Merelli, Mora, Schettino, Graziano, Giorgio, Savi, Makinen. All. Foschi.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.



espulso D’Ambrosio al 93’; ammoniti Rondanini (S), Scaccabarozzi (R).