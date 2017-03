Lega Pro girone A, Robur Siena-Alessandria 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Robur Siena-Alessandria 2-0 giocata oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 30a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Franchi.



E' la giornata della caduta degli dei: dopo Arezzo e Cremonese perde anche l'Alessandria, sconfitto da una Robur Siena in grande spolvero. Un risultato neanche troppo sorprendente, perché i match in trasferta sono il vero tallone d'Achille dei Grigi: i senesi partono fortissimo e già al 4' sono in vantaggio grazie a Saric, ben imbeccato da Castiglia, poi al 34' Marotta scatta sul filo del fuorigioco e timbra il 2-0. Due sberle incredibili per i piemontesi, che non si rialzano più: nella ripresa mister Braglia propone un assetto più offensivo, ma la Robur rischia solo una volta quando Evacuo si divora una ghiotta chance. Il Siena si riavvicina alla zona playoff, mentre l'Alessandria perde l'occasione per scappare via.

ROBUR SIENA-ALESSANDRIA 2-0



MARCATORI: 4' Saric, 34' Marotta.

ROBUR SIENA: Moschin, Rondanini, D'Ambrosio, Panariello, Iapichino, Castiglia, Guerri, Saric (77' Steffè), Ciurria, Marotta (83' Bunino), Vassallo (71' Grillo). A disp. Di Stasio, Ivanov, Romagnoli, Ghinassi, Stankevicius, Jawo, Terigi, Secondo. All. Scazzola.

ALESSANDRIA: Vannucchi, Sosa, Gozzi (46' Celjak), Piccolo, Barlocco, Marras (46' Evacuo), Cazzola, Branca, Iocolano, Fischnaller (72' Rosso), Gonzalez. A disp. La Gorga, Manfrin, Mezavilla, Nicco, Bocalon, Nava. All. Braglia.

ARBITRO: Massimi di Termoli.



: espulso Sosa (A) al 94'. Ammoniti Bunino (R), Fischnaller (A).