Lega Pro, girone A: rendimento da urlo per Alessandria e Cremonese

Nel girone A, momentaneamente ai box per questa "inconsueta" pausa invernale, è tempo di bilanci. Prendendo in esame le classifiche presenti al termine della 21a giornata del campionato di Lega Pro 2015/2016, abbiamo calcolato il saldo di tutte le squadre impegnate nel raggruppamento capitanato attualmente dall'Alessandria, non prendendo in considerazione i club che lo scorso anno disputavano i campionati di Serie B o Serie D. Senza troppe sorprese, risulta come proprio i grigi, insieme alla Cremonese, abbiano fatto registrare il miglior saldo (+14): alle spalle delle corazzate di Braglia e Tesser, troviamo rispettivamente al terzo e quarto posto Renate (+13) e Arezzo (+12), anch'esse protagoniste di un cammino, sinora, decisamente sopra le righe. Rispetto alla passata stagione, Pontedera (-9), Prato (-10) e Carrarese (-11), si sono rivelate le squadre più deludenti.

Al termine della 21a giornata, ecco il saldo delle squadre del girone A rispetto alla stagione 2015/2016:

1° Alessandria 50 punti (+14, girone A)

2° Cremonese 45 (+14, girone A)

3° Livorno 42 (Serie B)

4° Arezzo 39 (+12, girone B)

5° Lucchese 32* (+8, girone B)

6° Renate 32 (+13, girone A)

7° Giana Erminio 30 (+4, girone A)

8° Viterbese 30 (Serie D)

9° Piacenza 30 (Serie D)

10° Robur Siena 29** (-4, girone B)

11° Como 29 (Serie B)

12° Olbia 28 (Serie D)

13° Pistoiese 25 (+6, girone B)

14° Carrarese 22 (-11, girone B)

15° Tuttocuoio 21 (-3, girone B)

16° Pontedera 20 (-9, girone B)

17° Pro Piacenza 19** (-4, girone A)

18° Lupa Roma 18 (+6, girone B)

19° Prato 13 (-10, girone B)

20° Racing Roma 12 (+4, girone C)

*un punto di penalità

**una partita da recuperare