Lega Pro girone A, Renate-Pistoiese 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Renate-Pistoiese 0-1 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Città di Meda.Lasbanca il Città di Meda: gli arancioni si impongono per 1-0 sul campo del. Prima frazione divertente e ricca di occasioni: i nerazzurri vanno più volte vicini al vantaggio, anche la squadra di, però, è viva e impegna Cincilla. La ripresa prosegue sullo stesso copione del primo tempo, sino alla rete al 73' di: l'attaccante arancione riceve da Gyasi e con un perfetto mancino al volo sigla il gol decisivo. L'assalto finale delle pantere non cambia il risultato: per la squadra diè la seconda sconfitta casalinga dell'anno.: 73’ Rovini (P): Cincilla, Mora (58’ Santi), Pavan, Anghileri, Florian, Malgrati, Di Gennaro, Vannucci, Dragoni (74’ Graziano), Palma (85’ Makinen), Scaccabarozzi. A disp. Merelli, Schettino, Giorgi, Savi, Bizzotto. All. Foschi.: Albertoni, Sammartino (57’ Colombo), Priola, Boni, Benedetti, Rovini (86’ Colombini), Gyasi, Zanon, Hamlili, Guglielmotti (55’ Luperini), Fissore. A disp. Feola, Placido, Proia, Pandolfi, Minotti, Varano, Neuton, Tomaselli, Sparacello. All. Atzori.: Mastrodonato di Molfetta.: ammoniti Zanon, Hamlili, Albertoni.