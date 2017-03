Lega Pro, girone A: Renate, il futuro è roseo

Renate "dei grandi" sta conducendo una Lega Pro di tutto rispetto, i baby nerazzurri non sono da meno: la "cantera" renatese, infatti, si sta rivelando come una delle maggiori sorprese nel panorama calcistico italiano. Carlo Roda, direttore del settore giovanile del Renate, ne ha parlato ai microfoni di Sprint e Sport: "Con il budget a disposizione, giocarcela alla pari con top club di Serie A come Inter, Milan ed Atalanta non può che appagarmi. Le classifiche parlano da sole, la mia soddisfazione è quella di tutta la società".

Roda, inoltre, ha speso parole al miele per i Giovanissimi Regionali 2003, oltre che per gli Under 16: "Grazie all'ultimo fine settimana siamo arrivati al quarto posto provvisorio su 60 squadre, una conferma alla bontà del lavoro svolto in questi mesi". Mentre il sogno nel cassetto è quello di "far esordire in Prima un giocatore nato e cresciuto nel nostro vivaio".