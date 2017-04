Lega Pro girone A, Renate-Como 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Renate-Como 0-2 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Città di Meda.



Como corsaro al Città di Meda: i lariani stendono 2-0 a domicilio il Renate e salgono a quota 58 punti in classifica. Il primo tempo è vivo e combattuto: a sbloccare il risultato è Chinellato al 29' con una bella conclusione che prima sbatte sul palo e poi si insacca alle spalle di Cincilla. Le pantere non ci stanno e si rendono più volte pericolosi, soprattutto con Dragoni, ma al 79' devono alzare bandiera bianca: su corner di Di Quinzio, De Leidi di testa raddoppia chiudendo i conti. La squadra di Foschi con questo ko rimane momentanemante fuori dalla zona playoff.



RENATE-COMO 0-2



MARCATORI: 29' Chinellato, 79' De Leidi.

RENATE: Cincilla, Mora (71' Graziano), Di Gennaro, Savi (60' Schettino), Vannucci, Dragoni, Pavan, Palma, Bizzotto (60' Santi), Florian, Scaccabarozzi. A disp. Merelli, Malgrati, Giorgi, Mäkinen. All. Foschi.

COMO: Crispino, Briganti, De Leidi, Fissore, Marconi, Pessina (75' Damian), Fietta, Di Quinzio (83' Cavalli), Sperotto, Chinellato, Bertani (71' Cortesi). A disp. Barlocco, Zanotti, Cicconi, Antezza, Scaglione, Le Noci, Cristiani, Piacentini, Peverelli. All. Gallo.

ARBITRO: Andreini di Forlì.



: Ammoniti Dragoni (R), De Leidi, Chinellato, Fietta (C).