Lega Pro, recuperi: Pro Piacenza-Robur Siena il 25 gennaio

modifica: Pro Piacenza-Robur Siena, gara valida per la 19° giornata del girone A e rinviata a causa della fitta nebbia, verrà recuperata mercoledì 25 gennaio alle ore 14.30.

La Lega, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società, ha disposto lo slittamento: le due squadre hanno proposto il rinvio per non essere costrette a scendere in campo in anticipo rispetto alle avversarie (e dunque interrompere la preparazione post natalizia). Ricordiamo che il campionato di Lega Pro riprenderà ufficialmente nel weekend di sabato 21 e domenica 22 gennaio.