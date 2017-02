Lega Pro, girone A: Racing Roma, tutti pazzi per Reinholds

Non tutto il male vien per nuocere: nonostante la classifica pianga a dirotto, in casa Racing Roma un nuovo talento sta attirando l'attenzione di diverse squadre di Serie A, e non solo. Il soggetto in questione è Reinis Reinholds, giovane portiere classe '97 e astro nascente della Lega Pro. Rilevato a dicembre, l'estremo difensore lituano ha esordito con la maglia gialloverde nel match contro il Livorno, collezionando otto presenze e mantenendo la porta inviolata per quattro partite.

In pochissimi mesi la valutazione di Reinholds è schizzata intorno ai due milioni di euro. E se Roma, Lazio, Sampdoria hanno già messo gli occhi sul portiere gialloverde, dall'Oltremanica anche il Chelsea di Conte ha cominciato a prendere appunti.