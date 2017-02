Lega Pro, girone A: Racing Roma e Prato, salvezza possibile?

A dodici giornate dal termine del campionato, è tempo di calcoli per la squadre impegnate nella bagarre salvezza. Gli ultimi turni hanno accorciato notevolmente la classifica, rendendo ancora possibile la salvezza, senza playout, a squadre come Racing Roma e Prato, date quasi per spacciate a dicembre. I gialloverdi hanno ottenuto sei punti contro Lupa Roma e Como, salendo a quota 20 in classifica: nonostante il il 15esimo posto (sinonimo di salvezza) sia ancora distante otto lunghezze, gli scenari in casa Racing hanno assunto contorni sicuramente diversi. Anche la squadra di Monaco, dal canto suo, sta bene: con tre vittorie negli ultimi quattro turni, i lanieri hanno rinnovato le proprie ambizioni di permanenza in Lega Pro, avvicinando la zona salvezza, ora a -6.

La Lupa Roma, dopo essere rimasta imbattuta per sei giornate di fila, ha incassato due sconfitte in altrettante partite, perdendo strada rispetto alle rivali. Chi, invece, si ritrova inaspettatamente nelle sabbie mobili della classifica è la Carrarese che, a causa delle sei sconfitte rimediate negli ultimi otto match, ha visto ridimensionata la propria stagione. Tuttocuoio e Pontedera, infine, sembrano le squadre maggiormente calate nella categoria, motivo per cui anche l'Olbia, al momento solo a +3 dal duo toscano, dovrebbe cominciare a guardarsi le spalle.