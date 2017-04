Lega Pro girone A, Racing Roma-Pistoiese 2-2: tabellino e highlights. Diretta

Racing Roma-Pistoiese 2-2 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Casal del Marmo.



Pareggio scoppiettante al Casal del Marmo: Racing Roma e Pistoiese danno vita ad un emozionante 2-2. Al 10' Bellazzini porta subito in vantaggio gli arancioni con un velenoso mancino dal limite, ma al 43' De Sousa, su penalty causato da un mani in area di Fissore, ristabilisce la parità. I capitolini al 74' mettono la freccia grazie allo sfortunato autorete dello stesso Fissore; i toscani, però, non ci stanno e all'81 siglano il definitivo 2-2 con un delizioso pallonetto di Colombo. La squadra di Atzori festeggia l'aritmetica salvezza, mentre la Racing resta all'ultimo posto in classifica.



RACING ROMA-PISTOIESE 2-2



MARCATORI: 10’ Bellazzini (P), 43’ rig. De Sousa (R), 74’ aut. Fissore (R), 81’ Colombo (P).

RACING ROMA: Reinholds, Massimo (92’ Shahinas), De Sousa, Ungaro (86’ Calì), Vastola, Majtan, Bigoni (65’ Selvaggio), Ricciardi, Caldore, Corticchia, Paparusso. A disp. Frison, Steri, Pollace, Maestrelli, Caputo, D'Attilio. All. Mattei.

PISTOIESE: Albertoni, Sammartino, Proia (70’ Luperini), Priola, Bellazzini (77’ Varano), Rovini (60’ Colombo), Gyasi, Zanon, Hamlili, Neuton, Fissore. A disp. Feola, Placido, Boni, Pandolfi, Colombini, Minotti, Tomaselli, Guglielmotti, Sparacello. All. Atzori.

ARBITRO: Provesi di Treviglio.



: ammoniti Majtan (R), Bellazzini, Neuton, Priola (P).