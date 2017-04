Lega Pro girone A, Racing Roma-Piacenza 3-3: tabellino e highlights. Diretta

Racing Roma-Piacenza 3-3 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Casal del Marmo.Sfida scoppiettante al Casal del Marmo:confenzionano un pirotecnico 3-3. Al 3', con un semplice tap in sotto porta, porta in vantaggio i biancorossi che, però, al 29' subiscono il pareggio di, abile nel cogliere la spizzata di De Sousa e appoggiare in rete. Nemmeno il tempo di risistemarsi in campo, che, solo 2' più tardi, la squadra disi riporta avanti con il preciso diagonale di Nobile. Non tarda la risposta della Racing che al 35' ristabilisce nuovamente la parità con un potente tiro disu cui Miori nulla può e, addirittura, nei primi minuti della ripresa compie il sorpasso con il colpo di testa di. Lo stesso Macellari, pochi minuti più tardi, vienea causa di una gomitata rifilata a Nobile. Al 74', forte della superiorità numerica, gli ospiti siglano il definitivo 3-3 con la spizzata di testa di: 3’ Nobile (P), 29’ Corticchia (R), 31’ Nobile (P), 35’ De Sousa (R), 49’ Macellari (R), 73’ Silva (P).: Reinholds, Macellari, Selvaggio (88’ Maestrelli), Massimo, De Sousa, Vastola, Majtan (86’ Steri), Bigoni, Ricciardi, Caldore, Corticchia (79’ Paparusso). A disp. Savelloni, Di Cuonzo, Calabrese, Testi, Pollace, Loglio, D'Attilio, Frison. All. Mattei.: Miori, Sciacca, Silva, Pergreffi, Castellana (59’ Franchi), Segre (59’ La Vigna), Cazzamalli, Saber (67’ Bertoli), Masullo, Romero, Nobile. A disp. Lanzano, Matteassi, Razzitti, Colombini, Debeljuh. All. Franzini.: Amabile di Vicenza.: espulso Macellari al 54’; ammoniti La Vigna (R), Masullo (P).