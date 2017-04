Lega Pro girone A, Racing Roma-Olbia 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Racing Roma-Olbia 2-1 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Casal del Marmo.



La Racing Roma affonda l'Olbia: la formazione capitolina infligge un pesante 2-1 alla squadra di Tiribocchi e riaccende le proprie speranze salvezza. A sbloccare il risultato è Ricciardi al 22' con una perfetta punizione che, nonostante la lieve deviazione di Ricci, termina in rete. Nella ripresa i galluresi alzano il proprio baricentro e vanno alla ricerca del pareggio, che arriva puntualmente 75' con il rigore trasformato da Kouko (causato dall'atterraggio di Reinholds sullo stesso Kouko). Soli 2' più tardi, però, i locali tornano in vantaggio con De Sousa, che sempre dagli undici metri realizza il penalty causato dal fallo di Pinna su Majtan. Per l'Olbia è notte fonda: la crisi continua.



RACING ROMA-OLBIA 2-1



MARCATORI: 22’ Ricciardi (R), 75’ rig. Kouko (O), 77’ rig. De Sousa (R).

RACING ROMA: Reinholds, Macellari, Selvaggio (68’ Pollace), Massimo, De Sousa, Vastola, Majtan, Bigoni, Ricciardi, Caldore, Corticchia (79’ Maestrelli). A disp. Savelloni, Di Cuonzo, Steri, Calabrese, Testi, Shahinas, Loglio, D'Attilio, Frison. All. Mattei.

OLBIA: Ricci, Cotali, Pisano (61’ Iotti), Dametto, Pinna, Geroni, Feola, Benedicic (54’ Muroni), Murgia (55’ Cossu), Ragatzu, Kouko. A disp. Deiana, Van der Want, Capello, Ogunseye, Senesi, Quaranta, Tetteh. All. Tiribocchi.

ARBITRO: Marini di Trieste.



ammoniti Majtan, Reinholds, Corticchia (R), Geroni, Pinna (O).