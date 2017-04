Lega Pro girone A: Racing Roma, Giannichedda lascia

L'avventura di Giuliano Giannichedda sulla panchina della Racing Roma è terminata: l'oramai ex tecnico dei gialloverdi, dopo il ko interno contro il Pro Piacenza, ha infatti deciso di gettare la spugna.



"La SS Racing Roma comunica che il signor Giuliano Giannichedda ha rassegnato le proprie dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra - recita il comunicato ufficiale dei capitolini - la società nel prendere atto della scelta, intende ringraziare il Mister per il lavoro e l'impegno svolti sin qui, augurandogli le migliori fortune in campo professionale ed umano. Contestualmente la Società comunica che l'incarico della guida tecnica verrà affidato all'attuale allenatore in seconda, il signor Antonello Mattei".





Fine delle trasmissioni per l'ex centrocampista, tra le altre, di: al momento la Racing occupa l'ultimo posto nel girone A (25 punti raccolti in 32 gare) ed è a forte rischio retrocessione.