Lega Pro girone A: Racing Roma, De Sousa fissa gli obiettivi

Con undici reti in campionato, di cui cinque nelle ultime tre partite, Claudio De Sousa si è conquistato l'etichetta di "uomo del momento". L'attaccante cresciuto nelle giovanili della Lazio è l'emblema della disperata rincorsa salvezza targata Racing Roma: se la squadra di Giannichedda nell'ultimo periodo è tornata a sperare è soprattutto per merito del proprio capitano. Con 23 punti all'attivo e un sottile -5 dalla zona salvezza, infatti, ogni scenario è si è riaperto. De Sousa, in esclusiva per Datasport, indica obiettivi, difficoltà e sogni dei gialloverdi.



- Siete reduci da tre vittorie consecutive: realisticamente credete ancora nella salvezza?

"Se noi non credessimo nella salvezza, la società non avrebbe investito come invece ha fatto a gennaio: è stato un segnale importante. È chiaro che queste tre vittorie ci hanno dato uno slancio fondamentale: senza di esse a quest'ora saremmo con un piede quasi in Serie D. Adesso possiamo affrontare queste undici battaglie con una prospettiva diversa".



- Quali sono state le maggiori difficoltà da voi riscontrate finora? Siete una delle realtà più giovani del campionato.

"La nostra difficoltà maggiore è stata quella di essere ripescati all'ultimo: eravamo consci del fatto che avremmo disputato una Lega Pro con un bello svantaggio rispetto alle altre squadre. Inizialmente la rosa è stata costruita in maniera inadatta per la categoria: troppi giovani e troppa gente inesperta. Nonostante tutte le difficoltà, però, siamo riusciti a rimanere abbastanza vicini al gruppo salvezza".



- Hai segnato undici gol in campionato, cinque nelle ultime tre partite: sei l'uomo di punta del progetto Racing Roma. Quanto sta incidendo mister Giannichedda in questo tuo momento d'oro?

"Giannichedda è un bravissimo allenatore, una persona preparata. Lo conosco già da tanti anni, giocammo insieme nella Lazio all'inizio della mia carriera: finora si è rivelato, senza dubbio, un elemento fondamentale sia per me che per i miei compagni. Siamo dotati di uno staff tecnico di categoria superiore, veramente eccezionale".



- Bocalon e Gonzalez guidano la classifica marcatori con sedici reti all'attivo: ti stuzzica l'idea di poterli spodestare?

"Sarebbe una cosa incredibile: loro giocano in un'armata come l'Alessandria che probabilmente tra due mesi sarà in Serie B. Io faccio parte di una realtà completamente diversa. Nel calcio, comunque, nulla è precluso. In ogni caso, preferirei salvarmi con la Racing Roma piuttosto che vincere la classifica marcatori".



- Nonostante tutte le difficoltà, consideri questa come una delle migliori stagioni della tua carriera?

"Sì sicuramente. Ho avuto altre stagioni importantissime a Chieti e a L'Aquila, però sicuramente questa si sta rivelando tra le migliori. Ancora non è finita, magari diventerà la migliore".