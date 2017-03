Lega Pro, girone A: Racing Roma, è addio con il dirigente Nello De Nicola

La SS Racing Roma rende noto che il rapporto professionale con il signor Nello De Nicola è stato risolto unilateralmente. Il Presidente Antonio Pezone ringrazia l'ex direttore per l'impegno e il lavoro fin qui svolto e coglie inoltre l'occasione, per ribadire che la sola ed unica persona incaricata a svolgere operazioni di mercato per conto e a nome della SS Racing Roma rimane in maniera assolutamente esclusiva il direttore sportivo del club, Pasquale Foggia". È questo il comunicato ufficiale attraverso il quale la società ardeatina ha annunciato il divorzio con il coordinatore tecnico Nello De Nicola, in passato braccio destro di Moggi nella Juventus.

Per la prossima partita di campionato contro la Giana Erminio il presidente Antonio Pezone ha messo a disposizione 900 biglietti omaggio per tutti i sostenitori che ne facessero richiesta. Il messaggio è chiaro: per tentare l'impresa salvezza la squadra di Giannichedda ha bisogno dei propri tifosi.