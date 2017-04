Lega Pro girone A, Pro Piacenza-Tuttocuoio 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Pro Piacenza-Tuttocuoio 2-1 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Garilli.



Successo importante per il Pro Piacenza: i rossoneri la spuntano sul Tuttocuoio (2-1 il finale) e volano a quota 51 punti in classifica. Succede tutto nel primo tempo: al 14' Bazzoffia riceve da Cardin e con una splendida mezza rovesciata porta in vantaggio i rossoneri, che però 2' più tardi subiscono il pareggio di Provenzano, abile nel raccogliere una ribattuta in area e nel finalizzare in rovesciata. Al 30' Rossini, sugli sviluppi di corner, porta nuovamente avanti i piacentini con un grande stacco di testa. Nella ripresa i ragazzi di Fiasconi alzano il baricentro, creano qualche pericolo ma non riescono a riportare a galla la partita.



PRO PIACENZA-TUTTOCUOIO 2-1



MARCATORI: 14’ Bazzoffia (P), 16’ Provenzano (T), 30’ Rossini (P).

PRO PIACENZA: Fumagalli, Cardin, Manganelli, Bini, Bianco, Bazzoffia (74’ Sall), Girasole, Rossini, Barba (82’ Martinez), Musetti (78’ Pozzi), Pesenti. A disp. Bertozzi, Sane, Gomis, Avanzini, Cassani, Perrotti. All. Pea.

TUTTOCUOIO: Nocchi, Mulas (75’ Merkaj), Borghini, Frare, Picascia, Berardi (86’ Serinelli), Pellini, Provenzano, Gelli, Ferrari, Masia (55’ Pinzauti). A disp. Cappellini, Bachini, Gremigni, Tiritiello, Siani, Lo Porto. All. Fiasconi.

ARBITRO: De Angeli di Abbiategrasso.



: ammoniti Rossini, Musetti, Manganelli (P), Berardi, Provenzano, Pinzauti (T).