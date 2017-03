Lega Pro, girone A: Pro Piacenza, Pea vola basso

È il Pro Piacenza la miglior squadra del 2017. Sei vittorie, un pareggio e una sconfitta: è questo lo score grazie al quale i rossoneri hanno agganciato la zona playoff, ribaltando le sorti di una stagione che, sino a pochi mesi fa, sembrava destinata a vivere a latitudini molto più basse. Di tutto ciò ha parlato, in esclusiva per Datasport, uno dei principali artefici di questa splendida "remuntada": l'allenatore Fulvio Pea.



- Nel 2017 nessuno vanta i vostri numeri: cosa si nasconde dietro a questo momento d'oro?

"La squadra, anche grazie agli interventi sul mercato, ha acquisito una nuova consapevolezza nei propri mezzi: siamo diventati un avversario difficile da battere".



- Esattamente dieci giornate eravate 15esimi in classifica, ai piedi della zona playout. Adesso siete in orbita playoff: l'obiettivo stagionale resta comunque la salvezza?

"Sì, questo non deve cambiare e non cambierà. Lo spirito con cui affrontiamo le partite, adesso, è sicuramente diverso: la squadra deve pensare a giocare la partita senza concentrarsi troppo sulla classifica. Dobbiamo giocare ogni partita cercando di raccogliere più punti possibile".



- Con la zona playoff allargata alle prime dieci squadre, è molto semplice eccedere in entusiasmi o disfattismi: per voi allenatori quanto è difficile gestire questo tipo di situazioni?

"Io credo che ogni allenatore cerchi sempre di dare il meglio: sappiamo benissimo che il nostro destino è appeso ad un filo, dunque per noi ciò che conta è avere una squadra pronta per vincere".



- Sabato affronterete la Viterbese: quali insidie si aspetta da questa partita?

"La Viterbese ha giocatori di valore e avrà voglia di rivalsa dopo la sconfitta di domenica contro la Giana Erminio. In più è ritornato Cornacchini che ha già condotto la squadra per gran parte del girone di andata. Noi dobbiamo continuare con questo spirito: scenderemo in campo per vincere la partita".