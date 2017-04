Lega Pro, girone A: la preview della 35a giornata

La Lega Pro torna già in campo: giovedì 13 aprile il girone A anticipa tutti in occasione della 35a giornata di campionato. Dopo mesi di testa a testa, Alessandria e Cremonese, distanti ormai solo un punto l'una dall'altra, in queste ultime settimane si giocano la promozione diretta in Serie B: la capolista al Rocchi affronta la Viterbese, ancora imbattuta con Puccica in panchina, mentre la squadra di Tesser sfida il Prato, che proprio settimana scorsa ha sgambettato i grigi. Spostando lo sguardo sul terzo posto, Livorno, Arezzo e Giana Erminio fronteggiano rispettivamente Tuttocuoio, Lupa Roma e Pontedera, impegnate nella lotta salvezza e affamate di punti.



Ilal Città di Meda ospita la, mentre il, dopo la pesante sconfitta rimediata nel derby, al Garilli deve superare ilper rimanere in corsa per i; stesso discorso per la, che contro lanon può sbagliare. La, fanalino di coda e reduce dall'importante successo sull'Olbia, sogna l'impresa: al Casal del Marmo, però, si presenta unalla ricerca dell'aritmetica certezza di un piazzamento playoff.ed, infine, si giocano un'importante fetta di salvezza nella sfida del Dei Marmi: questa sfida sancisce l'esordio disulla panchina dei galluresi.