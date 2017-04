Lega Pro, girone A: la preview della 33a giornata

Il girone A di Lega Pro ha ancora molto da raccontare: il duello d'alta classifica tra Alessandria e Cremonese sta entrando nel vivo. L'ultima giornata, di fatto, ha riaperto i giochi: la vittoria di Siena dei grigiorossi e la sconfitta casalinga contro la Giana Erminio della squadra di Braglia, ha ridotto a tre i punti di distanza tra le due compagini. In occasione dell'infrasettimanale della 33a giornata, la capolista contro la Carrarese ha la possibilità di riscattarsi e di centrare un successo esterno che manca da otto giornate, mentre la Cremonese nel derby dello Zini contro il Como non può permettersi di sbagliare. In ottica terzo posto, invece, abbordabile l'impegno casalingo dell'Arezzo contro il Pontedera: più complicate le sfide di Livorno e Giana Erminio contro rispettivamente Pro Piacenza e Piacenza.



playoff, la Viterbese di Puccica contro la Pistoiese cerca il terzo successo di fila, il Renate al Galli sfida una Lupa Roma in piena bagarre salvezza mentre la Lucchese affronta la Racing Roma, fanalino di coda e alla prima di Antonello Mattei in panchina.

In ottica salvezza spicca lo scontro diretto del Lungobisenzio tra Prato ed Olbia, entrambe in zona playout e distanti tre lunghezze una dall'altra. Chiude il quadro della 33a giornata il derby del Mannucci tra Tuttocuoio e Robur Siena.