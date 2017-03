Lega Pro, girone A: la preview della 30a giornata

La 30a giornata del girone A di Lega Pro rinnova il duello d'alta classifica tra Alessandria e Cremonese. Due impegni non semplici attendono le corazzate di Braglia e Tesser: i grigi al Franchi provano a curare il proprio mal di trasferta contro una Robur Siena vogliosa di riscatto dopo il pesante ko rimediato settimana scorsa a Piacenza, mentre i lombardi contro la Pistoiese di Atzori (ancora a secco di successi) vanno alla caccia della quinta vittoria consecutiva. L'Arezzo al Città di Meda vuole consolidare il terzo posto in classifica: il Renate però tra le mure amiche in solo un'occasione è uscito sconfitto.

Livorno, reduce da cinque partite di fila senza successi, contro la Viterbese prova a risorgere dopo un periodo cupo: l'imperativo è tornare alla vittoria. Piacenza e Como sfidano rispettivamente Carrarese ed Olbia con l'obiettivo di fare un altro passo verso i playoff: stesso discorso vale per il Pro Piacenza che contro la Lucchese punta alla "manita" di vittoria consecutive.

In ottica salvezza gli occhi sono tutti puntati sugli scontri diretti Lupa Roma-Prato e Tuttocuoio-Pontedera. La Racing Roma, invece, contro una Giana Erminio in grande spolvero si gioca le sue ultime speranze di permanenza in Lega Pro.