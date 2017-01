Lega Pro, girone A: la presentazione della 22a giornata

Il girone A di Lega Pro riaccende i motori. Dopo il lungo letargo invernale, domenica 22 gennaio si torna finalmente in campo: ad aprire le danze della 22a giornata è l'Alessandria che al Moccagatta ospita la Lucchese (calcio d'inizio ore 14.30) con l'obiettivo di prolungare la propria imbattibilità interna e di riscattare immediatamente la prima sconfitta stagionale rimediata nell'ultimo turno contro il Livorno di Foscarini. Gli amaranto a Carrara (ore 16.30) devono approfittare del momento no della squadra di Danesi per infilare il 13esimo risultato utile consecutivo ed avvicinarsi alla Cremonese seconda in classifica che, a sua volta, allo Zini fronteggia un Pro Piacenza (ore 16.30) in piena crisi, reduce da sette partite senza vittorie, nella speranza di ridurre il gap di cinque punti dalla squadra di Braglia.

Arezzo, per non perdere altro terreno rispetto alle prime tre della classe, non può sbagliare sul campo di una Robur Siena sempre vincente con Scazzola in panchina. Il Renate, invece, per mantenere intatte le proprie speranze playoff deve superare il Piacenza al Garilli e sfatare il "tabù trasferta" dove i nerazzurri hanno raccolto la miseria di 10 punti in altrettante partite. Un altro scontro interessante in ottica playoff è il derby lombardo del Sinigaglia tra Como e Giana Erminio (ore 18.30), distanti solo due punti in graduatoria l'uno dall'altra. Dando uno sguardo alle zone meno fertili della classifica spiccano il derby toscano tra Pistoiese e Prato (ore 14.30) e lo scontro diretto tra Tuttocuoio e Lupa Roma (ore 16.30).



Chiudono il quadro della 22a giornata Olbia-Pontedera (ore 14.30) e Racing Roma-Viterbese (ore 20.30). L'per non perdere altro terreno rispetto alle prime tre della classe, non può sbagliare sul campo di unasempre vincente conin panchina. Il, invece, per mantenere intatte le proprie speranze playoff deve superare ilal Garilli e sfatare il "tabù trasferta" dove i nerazzurri hanno raccolto la miseria di 10 punti in altrettante partite. Un altro scontro interessante in ottica playoff è il derby lombardo del Sinigaglia tra(ore 18.30), distanti solo due punti in graduatoria l'uno dall'altra. Dando uno sguardo alle zone meno fertili della classifica spiccano il derby toscano tra(ore 14.30) e lo scontro diretto tra(ore 16.30).Chiudono il quadro della 22a giornata(ore 14.30) e(ore 20.30).