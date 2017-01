Lega Pro, Prato: sarà quiete dopo la tempesta?

Prato. Reduce dal quattordicesimo posto raggiunto lo scorso anno nel girone B, la società toscana sta incappando in una delle più classiche stagioni "no": dopo ventuno giornate, infatti, i lanieri si ritrovano penultimi in classifica con la miseria di 13 punti all'attivo, distanti ben otto lunghezze dalla zona salvezza. Di casuale, però, c'è ben poco e, in quest'ottica, la controproducente girandola in panchina non è stata di certo un toccasana: all'esonero di Acori dopo sei giornate, infatti, ha seguito quello di Malotti, il quale, dopo pochi turni dall'insediamento sulla panchina dei lanieri, ha tramandato la propria eredità a Francesco Monaco. Una gestione in "stile Zamparini" che ha indispettito ambiente e tifoseria, più volte polemici nei confronti del club.

Passando ai numeri, quelli dei biancoazzurri sono l'emblema di quanto detto in precedenza: la squadra toscana, infatti, ha il peggior attacco (14 reti) e la peggior difesa (39 reti) dell'intero girone, nonché il minor numero di successi ottenuti (3, come la Racing Roma). Come se non bastasse, i lanieri detengono un altro primato negativo, anch'esso condiviso con i gialloverdi Giannichedda: quello del peggior rendimento esterno del campionato con solo 4 punti ottenuti lontano dal Lungobisenzio. La situazione, dunque, ha assunto contorni al limite del tragico in casa Prato e la domanda vien da sé: dopo questa frastornante tempesta, tornerà la quiete?