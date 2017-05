Lega Pro, girone A: Prato, i numeri della rimonta

Il Prato ha la salvezza nelle proprie mani: dopo aver chiuso un 2016 terribile, i ragazzi di Monaco hanno compiuto una rimonta memorabile che ha permesso loro di ricucire quel distacco dal 15esimo che al 30 dicembre risultava essere di nove punti. Il 2017 ha letteralmente rigenerato la formazione toscana: tra le squadre in lotta per la salvezza, infatti, nessuna ha fatto registrare i numeri del Prato. Nelle sedici partite disputate nell'anno corrente i biancoazzurri hanno raccolto 26 punti, frutto di otto vittorie, due pareggi e sei sconfitte, mangiando quindici punti all'Olbia, tredici alla Robur Siena, dodici alla Lupa Roma, dieci a Carrarese e Tuttocuoio e otto alla Racing Roma.



Nel caso in cui il Prato, nell'ultimo turno di campionato, vincesse al Garilli contro il Piacenza, sarebbe aritmeticamente salvo, a prescindere dei risultati delle dirette avversarie: il modo perfetto per mettere la ciliegina ad una rimonta strepitosa.

I punti ottenuti nel 2017 dalle squadre non ancora salve:



Prato: 26 punti



Racing Roma: 18 punti



Carrarese: 16 punti



Tuttocuoio: 16 punti



Lupa Roma: 14 punti

Robur Siena: 13 punti*

Olbia: 11 punti