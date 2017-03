Lega Pro girone A, Prato-Livorno 1-3: tabellino e highlights. Diretta

Prato-Livorno 1-3 giocata oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 31a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lungobisenzio.



Livorno corsaro al Lungobisenzio: i labronici stendono 3-1 il Prato e si riavvicinano minacciosamente alla Cremonese seconda in classifica. Nella prima frazione alle marcature di Gasbarro al 34' (bel colpo di testa) e Galli al 41' (meravigliosa girata da fuori area) risponde nel finale di tempo Ciccio Tavano (gol dell'ex) con una bella iniziativa personale ben finalizzata. Nella ripresa Luci sigla il definitivo 3-1 sugli sviluppi di un corner, che permette agli amaranto di bissare il successo ottenuto contro la Viterbese: la squadra di Monaco, invece, dopo due vittorie di fila resta a secco interrompendo la propria cavalcata verso la salvezza.



PRATO-LIVORNO 1-3



MARCATORI: 34' Gasbarro (L), 41' Galli (L), 45' Tavano (P), 59' Luci (L).

PRATO: Melgrati, Ghidotti (75' Catacchini), Marzorati, Martinelli, Tomi, Ceccarelli (46' Piscitella), Checchin, Gargiulo, Di Molfetta, Moncini, Tavano (64' De Marchi). A disp. Layeni, Romano, Carcuro, Danese, Malotti, Benucci, Beduschi. All. Monaco.

LIVORNO: Mazzoni, Benassi, Borghese, Gasbarro, Galli (46' Toninelli), Venitucci (58' Marchi), Luci, Valiani, Franco, Murilo (76' Vantaggiato), Maritato. A disp. Vono, Gemmi, Ferchichi, Morelli, Dell'Agnello, Calil. All. Foscarini.

ARBITRO: Chindemi di Viterbo.



: ammoniti Galli, Venitucci (L).