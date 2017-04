Lega Pro girone A, Pontedera-Piacenza 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Pontedera-Piacenza 1-1 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mannucci.



È 1-1 al Mannucci tra Pontedera e Piacenza. Primo tempo scalpitante e giocato a buoni ritmi: al 23' Calcagni si ferma sul palo, mentre al 36' Dossena di testa apre le marcature finalizzando un preciso traversone di Nobile. All'alba della ripresa Kabashi ristabilisce la parità battendo Lanzano dopo uno scambio nello stretto con Santini. L'ultima mezzora scivola via senza troppi scossoni: la squadra di Indiani festeggia la salvezza diretta, mentre il i biancorossi mantengono il sesto posto.



PONTEDERA-PIACENZA 1-1



MARCATORI: 36’ Dossena (PI), 54’ Kabashi (PO).

PONTEDERA: Lori, Risaliti, Vettori, Polvani (63’ Borri), Santini, Della Latta, Corsinelli (46’ A. Gemignani), Calcagni, Videtta, Caponi, Kabashi (72’ Calò). A disp. Citti, Anedda, Udoh, Chella, Di Giovanni, Cavalli. All. Indiani.

PIACENZA: Lanzano, Sciacca, Silva, Matteassi, Cazzamalli, La Vigna (75’ Segre), Franchi (69’ Colombini), Abbate, Romero, Nobile, Dossena. A disp. Miori, Di Cecco, Pozzebon, Saber, Masullo, Bertoli, Castellana, Debeljuh, Tulissi. All. Franzini.

ARBITRO: Zufferli di Udine.



: ammoniti Kabashi, Polvani (PO), La Vigna, Colombini (PI).