Lega Pro girone A, Pontedera-Livorno 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Pontedera-Livorno 0-0 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mannucci.



Pareggio senza reti tra Pontedera e Livorno. Il derby del Mannucci regala poche emozioni: nella prima frazione le squadre si annullano, non creando praticamente nessuna occasione da rete. Nella ripresa Borghese viene espulso per un fallo di reazione su Santini e Vantaggiato, su calcio di rigore, sciupa la più grossa opportunità della partita calciando fuori. Per la squadra di Indiani è il quinto pareggio nelle ultime sei partite; i labronici, invece, perdono terreno rispetto alla Cremonese e dicono quasi addio al secondo posto.



PONTEDERA-LIVORNO 0-0



PONTEDERA: Lori, Gemignani, Risaliti, Vettori, Polvani, Calò, Kabashi (81’ Bonaventura), Calcagni, Polvani, Santini, Della Latta. A disp. Citti, Anedda, Borri, Disanto, Chella, Di Giovanni, Caponi, Malih, Benericetti. All. Indiani.

LIVORNO: Mazzoni, Toninelli, Benassi, Borghese, Gasbarro, Valiani, Luci, Marchi; Venitucci, Maritato, Murilo (63’ Vantaggiato). A disp. Vono, Lambrughi, Gemmi, Galli, Ferchichi. Morelli, Giandonato, Franco, Calil. All. Foscarini.

ARBITRO: De Angeli di Abbiategrasso.

NOTE: espulso Borghese per doppio giallo al 71’; ammoniti Calcagni, Corsinelli (P), Valiani, Maritato (L).