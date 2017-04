Lega Pro girone A, Pontedera-Giana Erminio 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Pontedera-Giana Erminio 2-0 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 18.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mannucci.



Il Pontedera tarpa le ali alla Giana Erminio: i granata interrompono il periodo d'oro della squadra di Albè imponendosi 2-0 al Mannucci. Primo tempo noioso e privo di emozioni, ripresa scoppiettante: al 55' Calcagni apre le marcature finalizzando un ottimo inserimento in area mentre Della Latta al 66' raddoppia con un potente destro che lascia senza scampo Viotti. Piove sul bagnato per i lombardi al momento dell'espulsione diretta di Perico all'88': con questo successo i granata fanno un importante passo verso la salvezza.



PONTEDERA-GIANA ERMINIO 2-0



MARCATORI: 55’ Calcagni, 67’ Della Latta.

PONTEDERA: Lori, Risaliti, Vettori, Polvani, Videtta, Calcagni, Della Latta, Calò (83’ Chella), A. Gemignani, Disanto (46’ Caponi), Santini (87’ Bonaventura). A disp. Citti, Anedda, Borri, Di Giovanni, Barca. All. Indiani.

GIANA ERMINIO: Viotti, Perico, Bonalumi, Rocchi (63’ Okyere), Iovine, Pinardi, Marotta, Augello, Chiarello (81’ Pinto), Perna (74’ Ferrari), Bruno. A disp. Sanchez, Capaccio, Biraghi, Greselin, Appiah, Capano, Sosio, Montesano. All. Albè.

ARBITRO: De Remigis di Teramo.



: espulso all’88’ Perico; ammoniti Della Latta, Bonaventura (P), Pinardi, Bonalumi (G).