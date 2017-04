Lega Pro, girone A: Pistoiese, la salvezza è vicinissima

Solo un punto separa ladallaaritmetica. La vittoria esterna contro il, oltre che a permettere agli arancioni di ottenere un successo in trasferta che mancava da quattro mesi, ha sensibilmente avvicinato Atzori all'obiettivo minimo stagionale: il vantaggio sulla zonaè salito ae, a tre partite dalla fine del campionato, agli orange basterà raccogliere un pareggio. Anche in otticaresiste una piccola fiammella di speranza: in questo caso, però, servirebbe un'autentica impresa dal momento che ladecima in classifica è lontana. All'olandesina, dunque, non basterebbe vincere le restanti partite controper accedere alla post season.