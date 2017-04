Lega Pro girone A, Pistoiese-Lucchese 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Pistoiese-Lucchese 1-1 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Melani.



Botta e risposta tra Pistoiese e Lucchese: il derby del Melani termina 1-1. Partono meglio gli arancioni, ma a passare in vantaggio sono le pantere: al 24' Cecchini con un gran destro dalla distanza non lascia scampo ad Albertoni. I padroni di casa reagiscono e nella ripresa ristabiliscono la parità con una meravigliosa rete di Rovini che salta l'uomo e con il mancino trafigge Nobile. Nel finale di gara gli orange tentano il tutto per tutto ma senza fortuna: con questo pareggio la Pistoiese sale a quota 39 punti, mentre la Lucchese si porta a 45.



PISTOIESE-LUCCHESE 1-1



MARCATORI: 24’ Cecchini (L), 56' Rovini (P).

PISTOIESE: Albertoni, Sammartino (54’ Colombo), Priola, Boni, Bellazzini, Benedetti, Rovini, Gyasi, Zanon, Hamlili (83’ Proia), Fissore. A disp. Feola, Placido, Pandolfi, Luperini, Minotti, Varano, Piccoli, Tomaselli, Guglielmotti, Sparacello. All. Atzori.

LUCCHESE: Nobile, Capuano, Merlonghi, Mingazzini (82’ Tavanti), Raffini, Nolè (66’ D’Auria), Bruccini, Espeche, Cecchini, De Feo, Dermaku. A disp. Di Masi, Brusacà, Bragadin, Cannoni, Gargiulo, Costalli, De Martino. All. Lopez.

ARBITRO: Viotti di Tivoli.



: ammoniti Fissore, Hamlili (P), Mingazzini (L).