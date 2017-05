Lega Pro girone A, Pistoiese-Livorno 0-2: tabellino e highlights. Diretta

Pistoiese-Livorno 0-2 giocata oggi, sabato 6 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Melani.



Il Livorno chiude in bellezza: i labronici battono 0-2 a domicilio la Pistoiese e mantengono il terzo posto in classifica. La squadra di Foscarini mette le cose in chiaro sin da subito portandosi in vantaggio al 8' con Luci, svelto nel ribadire in rete dopo la parata di Albertoni su Morelli, e gestendo la prima frazione senza troppi intoppi. Nella ripresa l'ingresso in campo di Colombo, alla sua ultima partita in carriera, cambia volto alla squadra di Atzori che, però, al 72' incassa il raddoppio di Calil, che di testa trasforma in rete il cross di Valiani.



PISTOIESE-LIVORNO 0-2



MARCATORI: 8' Luci, 72' Calil.

PISTOIESE: Albertoni, Sammartinon (45' Minotti), Proia (80' Luperini), Bellazzini (45' Colombo), Rovini, Gyasi, Colombini, Zanon, Hamlili, Guglielmotti, Fissore. A disp. Feola, Placido, Boni, Pandolfi, Varano, Neuton, Tomaselli, Ghimenti, Sparacello. All. Atzori.

LIVORNO: Vono, Toninelli, Valiani (75' Marchi), Luci, Vantaggiato (45' Ferchichi), Lambrughi, Galli, Maritato, Morelli (78' Gonnelli), Giandonato, Calil. A disp. Mazzoni, Borghese, Marchi, Gemmi, Dell'Agnello, Gonnelli, Venitucci, Murilo. All. Foscarini.

ARBITRO: Vigile di Cosenza.



: ammoniti: Gyasi, Fissore, Colombo (P), Giandonato (L).