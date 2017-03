"Atzori day". Il neo tecnico della Pistoiese, accompagnato dal presidente Nelso Ricci, ha parlato alla stampa: "Sono orgoglioso di essere qua e di allenare questo gruppo. Nei primi allenamenti ho confermato le mie impressioni, questa è una buona squadra, deve solo trovare continuità dal punto di vista dei risultati". In riferimento alle sue ultime esperienze: "Nel passato ho fatto tanti errori fatti ma adesso sono motivato e ho voglia di riscatto". Sugli obiettivi: "Vogliamo i playoff, sono solo lì a quattro punti."

In conferenza stampa è intervenuto anche il presidente Ricci: "È da tempo che riflettevamo sull'esonero di Remondina viste le prestazioni altalenanti della squadra". I tifosi però non hanno preso bene questo ennesimo ribaltone: Atzori, infatti, sarà il sesto allenatore in tre anni a sedersi sulla panchina della Pistoiese. Una media degna di Maurizio Zamparini.