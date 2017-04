Lega Pro girone A, Piacenza-Pro Piacenza 4-0: tabellino e highlights. Diretta

Piacenza-Pro Piacenza 4-0 giocata oggi, sabato 8 aprile 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 34a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Garilli.



Piacenza show al Garilli: i biancorossi si aggiudicano il derby contro il Pro, imponendosi con un rotondo 4-0. Nella prima fase di gioco le squadre si studiano, ma a rompere gli indugi è al 32' Matteassi che con la punta spinge in rete il cross di Nobile. Nella ripresa la squadra di Franzini si scioglie e dilaga: al 48' Taugourdeau su calcio di punizione raddoppia, al 52' Romero cala il tris trasformando in rete il traversone dalla destra di Matteassi e poi nel finale di gara sigla il secondo sigillo di giornata con un preciso tiro. Il Piacenza sale con questo successo a quota 52 punti, mentre la formazione di Pea resta bloccata a 45.



PIACENZA-PRO PIACENZA 4-0



MARCATORI: 32' Matteassi, 48' Taugourdeau, 52' Romero, 92’ Romero.

PIACENZA: Miori, Pergreffi, Silva, Sciacca, Matteassi (73’ Cazzamalli), La Vigna (77’ Segre), Taugourdeau, Saber, Masullo, Romero, Nobile (87’ Tulissi). a disp. Lanzano, Razzitti, Colombini, Bertoli, Castellana, Franchi, Debeljuh. All. Franzini.

PRO PIACENZA: Fumagalli, Bianco, Bini, Belotti, Calandra (74’ Cardin), Bazzoffia, Girasole (70’ Martinez), Pugliese, Barba, Musetti (78’ Cassani), Pesenti. A disp. Bertozzi, Sane, Gomis, Rossini, Avanzini, Manganelli, Pozzi. All. Pea.

ARBITRO: Schirru di Nichelino.



: ammoniti Masullo (P), Bianco, Bini (PP).