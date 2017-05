Lega Pro girone A, Piacenza-Prato 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Piacenza-Prato 3-2 giocata oggi, sabato 6 maggio 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 38a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Garilli.



Prato, che beffa: i lanieri vengono sconfitti dal Piacenza (3-2 il finale) e vedono svanire le proprie possibilità di salvezza diretta. Dopo la sospensione di sabato 6 (terreno di gioco impraticabile), le squadre riprendono dal 41' sull'1-1 (rete di testa di Moncini al 10' e momentaneo pareggio di Silva al 16', sempre di testa). Nel secondo tempo succede di tutto: i lanieri si portano nuovamente avanti al 52' con Moncini (doppietta) che, lanciato da Checchin, insacca a tu per tu con Miori. La squadra di Monaco spreca con Piscitella e Martinelli e viene puntualmente punita dai biancorossi: all'83' Cazzamalli, su cross di Masullo, insacca di testa mentre al 93' Tulissi firma il sorpasso approfittando dell'avanzata di Layeni e segnando a porta sguarnita. Il Piacenza consolida così il sesto posto in classifica, mentre la salvezza del Prato passerà dai playout: sorride anche la Lupa Roma, che evita la retrocessione diretta in Serie D e si qualifica per la post season.



PIACENZA-PRATO 3-2



MARCATORI: 10' Moncini (PR), 16' Silva (PI), 52' Moncini (PR), 83' Cazzamalli (PI), 93' Tulissi (PI).

PIACENZA: Miori, Di Cecco (46' Sciacca), Pergreffi, Taugourdeau, Silva, Matteassi (76' Tulissi), Cazzamalli, Masullo, Abbate (67' Franchi), Romero, Nobile. A disp. Lanzano, Pozzebon, Colombini, Segre, La Vigna, Bertoli, Castellana, Debeljuh, Dossena. All. Franzini.

PRATO: Layeni, Catacchini, Martinelli, Romano, Gargiulo, Moncini, Di Molfetta, Checchin (86' Tavano), Tomi, Marzorati (92' De Marchi), Piscitella (86' Ceccarelli). A disp. Melgrati, Carcuro, Danese, Malotti, Brondi, Ghidotti, Strada, Beduschi, Marini. All. Monaco.

ARBITRO: De Tullio di Bari.

NOTE: ammonito Cazzamalli.