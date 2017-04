Lega Pro girone A, Piacenza-Livorno 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Piacenza-Livorno 0-0 giocata oggi, sabato 22 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 36a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Garilli.



Nessun gol al Garilli: Piacenza e Livorno confezionano uno sterile 0-0. Nel primo tempo le emozioni non mancano: agli squilli iniziali di Vantaggiato e Maritato fa da eco la traversa colpita da Venitucci e l'incredibile occasione sciupata da Valiani (conclusione alta da posizione ravvicinata). Nel secondo tempo sono sempre i labronici a fare la partita, ma i ritmi calano, così come le occasioni: di Taugourdeau su punizione e di Giandonato su tiro da fuori le uniche vere chance da rete. La squadra di Franzini sale a quota 57 punti, mentre gli amaranto si portano a 57.



PIACENZA-LIVORNO 0-0



PIACENZA: Miori, Sciacca, Taugourdeau, Pergreffi, Silva, Saber (76’ Cazzamalli), Masullo, La Vigna (81’ Matteassi), Franchi, Romero, Nobile (89’ Bertoli). A disp. Lanzano, Pozzebon, Colombini, Segre, Castellana, Debeljuh, Abbate, Tulissi, Dossena. All. Franzini.

LIVORNO: Mazzoni, Toninelli, Borghese, Gasbarro, Valiani, Luci, Vantaggiato (80’ Murilo), Lambrughi (85’ Benassi), Maritato, Venitucci, Giandonato (74’ Ferchichi). A disp. Vono, Gemmi, Galli, Morelli, Dell'Agnello, Calil. All. Foscarini.

ARBITRO: Miele di Torino.



: ammoniti Taugourdeau, Pergreffi (P), Venitucci, Borghese (L).