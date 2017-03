Lega Pro, girone A: Olbia, la salvezza passa dal Tuttocuoio

in casa Olbia è scattato l'allarme rosso. La classifica fa paura e per allungare sulla zona playout (ora a +3) bisogna superare l'ostacolo Tuttocuoio. Simone Tiribocchi ha presentato così la sfida di sabato: "Ci siamo preparati bene a questa sfida e ci aspettiamo un avversario determinato che contro di noi penso dovrà fare la partita della vita. Sarà fondamentale non essere inferiori sotto il profilo mentale e fisico, è una di quelle partite che può risolversi con un episodio". Il Tir ha parlato anche della necessità di variare stile di gioco: "Stiamo imparando a difenderci in maniera più arcigna e compatta e a sfruttare le doti dei nostri attaccanti nelle ripartenze".

Tiribocchi, infine, si è soffermato sul finale di stagione che aspetta i bianchi: "Devo fare le scelte giuste per la squadra per mettere la squadra nelle condizioni di fare il bene dell'Olbia. Ci stiamo avvicinando a un periodo con tante gare ravvicinate e sarà fondamentale dosare le risorse dei ragazzi. La squadra dà garanzie e sto tenendo tutti sulla corda perché in questo momento c'è bisogno di tutti".