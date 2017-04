Lega Pro girone A, Olbia-Robur Siena 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Olbia-Robur Siena 1-0 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.30. Match valido per la 37a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Nespoli.



Secondo successo consecutivo e salvezza più vicina per l'Olbia, che al Nespoli supera di misura la Robur Siena e vola a quota 39 punti in classifica. Sfida noiosa con ritmi bassi e squadre rinunciataria: a spezzare gli equilibri è Ogunseye che all'82' riceve da Cossu e in tuffo di testa trafigge Moschin, bissando la rete realizzata nello scorso turno contro la Pistoiese. Per la squadra di Scazzola è la quinta sconfitta nelle ultime sette partite.



OLBIA-ROBUR SIENA 1-0



MARCATORE: 82’ Ogunseye.

OLBIA: Van der Want, Pinna, Cotali, Dametto, Iotti, Cossu, Ragatzu (63’ Ogunseye), Piredda (88’ Benedicic), Kouko, Muroni, Feola. A disp. Deiana, Idrissi, Geroni, Capello, Murgia, Pisano, Senesi, Quaranta. All. Mereu.

ROBUR SIENA: Moschin, Panariello, Guerri, Marotta, D'Ambrosio, Iapichino, Saric (74’ Gentile), Jawo, Vassallo (78’ Grillo), Ciurria (59’ Steffè), Terigi. A disp. Di Stasio, Rondanini, Ghinassi, Bunino, Bordi, Stankevicius, Freddi, Ivanov, Secondo. All. Scazzola.

ARBITRO: Pietropaolo di Modena.



: ammoniti Piredda, Dametto, Muroni (O), Guerri, Vassallo (R).