Lega Pro, girone A: Olbia, nel mirino c'è il Como

Olbia, è l'ora di rialzare la china. La sfida di sabato contro il Como sarà un crocevia delicatissimo per la stagione dei bianchi: la formazione sarda, infatti, è reduce da sette sconfitte consecutive, a causa delle quali ha ridotto al nocciolo il margine sulla zona playout, ora di solo due punti. L'esordio di Tiribocchi è stato bagnato da un ko indolore sul campo dell'Alessandria, ma già dalla sfida contro i lariani non saranno più ammessi svarioni: le squadre in coda alla classifica corrono e ogni minimo errore potrebbe costare caro.

, è l'ora di rialzare la china. La sfida di sabato contro ilsarà unper la stagione dei bianchi: la formazione sarda, infatti, è reduce da sette sconfitte consecutive, a causa delle quali ha ridotto al nocciolo il margine sulla zona playout, ora di solo due punti. L'esordio diè stato bagnato da un ko indolore sul campo dell', ma già dalla sfida contro i lariani non saranno più ammessi svarioni: le squadre in coda alla classifica corrono e

In settimana ha preso la parola Daniele Ragatzu: "Sabato con il Como voglio uscire dal campo con i tre punti. So quanto vale la squadra, quanto valgono i miei compagni e quanto non ci meritiamo questo momento negativo". Sulla crisi dei galluresi l'ex attaccante del Cagliari ha parlato anche di una significativa componente sfortuna: "Spesso la buona sorte non è stata dalla nostra parte, ma dobbiamo imparare a indirizzare gli episodi. Quello che è certo è che abbiamo sudato ogni singolo minuto giocato".