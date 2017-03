Lega Pro, girone A: Olbia, inizio flop per Tiribocchi

manita ricevuta dal Tuttocuoio è stata il punto più basso della stagione dell'Olbia: i galluresi hanno subito la seconda sconfitta della gestione Tiribocchi venendo risucchiati in zona playout. Con l'insediamento dell'ex allenatore la società sperava di sterzare una stagione, sinora, dai due volti: brillante nel girone d'andata, mediocre in quello di ritorno. La vittoria manca dal 29 gennaio e nelle ultime nove partite sono arrivati ben otto ko, che hanno costretto l'Olbia a cambiare conduzione tecnica e, soprattutto, ad abbandonare quel sogno playoff accarezzato nei primi mesi di campionato.

Il presidente Marino ha annunciato che la squadra andrà in ritiro: "È una scelta doverosa perché quanto successo ieri deve indurre tutti ad una profonda riflessione. Ho disposto che i giocatori e lo staff lavorino ventiquattro ore al giorno a stretto contatto: è stato anche revocato il giorno libero. Bisogna guardarsi in faccia e interrogarsi sulla natura dei problemi per trovare la soluzione".