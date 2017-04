Lega Pro girone A: Olbia, esonerato Tiribocchi

Capolinea Tiribocchi: l'Olbia, dopo il pesantissimo ko di Roma contro la Racing (scontro diretto tra squadre in lotta per non retrocedere) ha infatti deciso di licenziare il mister, che solo lo scorso 5 marzo era subentrato a Michele Mignani (anch'egli esonerato).



"La Società rende noto che Simone Tiribocchi - si legge sul sito ufficiale del club sardo - è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. A lui vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in queste settimane con grande impegno, dedizione e professionalità. Il tecnico laziale tornerà a guidare la squadra Under 17. Nelle prossime ore la Società ufficializzerà la nomina del nuovo allenatore".





Fatale al "Tir" una gestione avara di risultati: in sei partite sono infatti maturate cinque sconfitte ed un solo pareggio. Ad Olbia serve una svolta per evitare la retrocessione in serie D.