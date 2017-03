Lega Pro, Olbia: esonerato Mignani, promosso Tiribocchi

Olbia si rifà il look: la società gallurese ha esonerato Michele Mignani, ritenuto capro espiatorio del tracollo verticale avvertito dai bianchi in questa fase della stagione. La formazione sarda, infatti, è reduce da sei sconfitte consecutive: dopo aver veleggiato per gran parte del campionato nelle acque tranquille della classifica, ora la zona playout è solo a +3 e, senza una decisa inversione di rotta, l'incubo retrocessione potrebbe materializzarsi.

Per sostituire Mignani, l'Olbia ha deciso di optare per una soluzione interna, ovvero Simone Tiribocchi: l'ex calciatore dell'Atalanta, infatti, è stato promosso dall'Under 17 gallurese. Spetterà a lui conquistare una salvezza che, ad oggi, appare tutt'altro che scontata.