Lega Pro girone A, Olbia-Carrarese 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Olbia-Carrarese 1-1 giocata oggi, giovedì 13 aprile 2017 alle ore 14.30. Match valido per la 35a giornata di Lega Pro (girone A). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Nespoli.



Esordio in chiaroscuro per Mereu: al Nespoli l'Olbia non va oltre all'1-1 contro la Carrarese, ma almeno torna a muovere la classifica dopo quattro turni consecutivi. Le cose si mettono subito male per i galluresi: è la squadra di Firicano, infatti, ad aprire le marcature al 10' con il colpo di testa di Cristini su servizio di Foglio. Nel secondo tempo la partita si accende e i padroni di casa ristabiliscono la parità con Kouko che al 64' trasforma in rete il traversone di Ragatzu. Nel finale di gara le squadre tentano il tutto per tutto, ma senza fortuna: l'Olbia sale a quota 33 punti, mentre la Carrarese si porta a 35.



OLBIA-CARRARESE 1-1



MARCATORI: 10’ Cristini (C), 64’ Kouko (O).

OLBIA: Van der Want, Pinna, Cotali, Dametto, Iotti, Geroni, Ragaztu, Murgia (47’ Cossu), Kouko, Muroni (65’ Piredda) Feola. A disp. Ricci, Deiana, Capello, Pisano, Ogunseye, Senesi, Quaranta, Benedicic, Bilea. All. Mereu.

CARRARESE: Lagomarsini, Rampi, Foglio, Rosaia, Massoni, Floriano (78’ Cais), Petermann (80’ Battistini), Miracoli, Cristini, Dell'Amico (70’ Finocchio), Gentili. A disp. Saloni, Tutino, Del Nero, Benedini, Galloppa, Torelli, Marabese, Rolfini. All. Firicano.

ARBITRO: Fiorini di Frosinone.

NOTE: ammoniti Cotali (O), Gentili, Foglio, Rampi (C). : 10’ Cristini (C), 64’ Kouko (O).: Van der Want, Pinna, Cotali, Dametto, Iotti, Geroni, Ragaztu, Murgia (47’ Cossu), Kouko, Muroni (65’ Piredda) Feola. A disp. Ricci, Deiana, Capello, Pisano, Ogunseye, Senesi, Quaranta, Benedicic, Bilea. All. Mereu.: Lagomarsini, Rampi, Foglio, Rosaia, Massoni, Floriano (78’ Cais), Petermann (80’ Battistini), Miracoli, Cristini, Dell'Amico (70’ Finocchio), Gentili. A disp. Saloni, Tutino, Del Nero, Benedini, Galloppa, Torelli, Marabese, Rolfini. All. Firicano.: Fiorini di Frosinone.: ammoniti Cotali (O), Gentili, Foglio, Rampi (C).