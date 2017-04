Lega Pro, girone A: Olbia, Bernardo Mereu è il nuovo allenatore

L'Olbia cambia di nuovo volto: la società gallurese ha annunciato in giornata il nome del nuovo allenatore, Bernardo Mereu. L'allenatore ogliastrino ha firmato fino al 30 giugno 2017 con l'obiettivo di salvare una squadra, da qualche mese a questa parte, in crisi nera: i sardi, infatti, hanno incassato undici sconfitte nelle ultime dodici, sprofondando al 18esimo posto, a due lunghezze di distanza dalla zona salvezza. Mereu è il terzo allenatore a sedere quest'anno sulla panchina dei bianchi.



Alessandro Marino: "Abbiamo valutato varie opzioni, tra cui anche quella del ritorno di mister Mignani, ma alla fine è stato scelto Mereu perché abbiamo ritenuto che la ventata di novità e l'esperienza che può portare un tecnico come lui, fosse in questo momento la scelta migliore. Parlando del momento della squadra: "Stiamo attraversando una gravissima crisi di risultati e adesso è arrivata l'ora di tornare a vincere. Ci aspettano quattro battaglie, non smetteremo di lottare sino alla fine perché abbiamo tutto per centrare il nostro obiettivo".

La palla è poi passata a Mereu: "Quando ho ricevuto la telefonata - ha esordito il nuovo allenatore dei bianchi - non ci ho pensato due volte. È per me un onore sedere su questa panchina e sono convinto che ci siano i tempi e le qualità per raggiungere l'obiettivo stagionale. È una grande soddisfazione per me essere qua, ma coronerò il sogno solo quando avrò portato l'Olbia alla salvezza. E passerò l'estate più bella della mia vita". Parlando invece del valore della rosa: "È una squadra giovane che ha prima di tutto necessità di essere sostenuta da tutto l'ambiente per recuperare determinate certezze, fermo restando che l'unica medicina che funziona nel calcio è la vittoria".