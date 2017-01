Lega Pro, girone A: la new generation fa la voce grossa

All'ombra di un sistema da sempre riluttante al ricambio generazionale, scovare talenti nel girone A di Lega Pro potrebbe diventare un affare. Diversi giovani, nella stagione corrente, hanno avuto la possibilità di far intravedere le proprie qualità, a cominciare da Andrea De Simone che, nonostante uno scarso minutaggio, vanta già un pregevole record: all'età di 16 anni, 11 mesi e 21 giorni l'attaccante del Prato ha esordito tra i professionisti nella sfida del 23 dicembre 2016 persa 3-1 contro il Tuttocuoio. Spostandoci in Sardegna, anche ad Olbia il motto è "largo ai giovani": il tecnico gallurese Mignani, infatti, può sorridere per la costante crescita di Simone Pinna, giovane terzino destro che sinora ha accumulato 1317' in campionato, e di Joseph Tetteh, centrocampista ghanese del '99 dal roseo futuro.





Un altro "baby" in rampa di lancio è, senza dubbio,: il classe '97 cresciuto nelle fila del Genoa, alha timbrato la bellezza di 16 presenze, diventando un elemento molto importante nel centrocampo di mister. Dando uno sguardo ai nuovi bomber, risaltano i nomi di: il 19enne delha segnato ben quattro sigilli in 588', mentre il classe '99 delha esordito con gol il 7 dicembre 2016 proprio in occasione della "sfida nella sfida" contro il n°29 capitolino. Insomma, nonostante tutto, il futuro promette bene.